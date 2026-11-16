NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Consumer Portfolio Services-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 8.64 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 11.574 Consumer Portfolio Services-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 9.53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110.30 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.30 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete Consumer Portfolio Services eine Marktkapitalisierung von 207.93 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch