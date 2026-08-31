NASDAQ Composite Index-Wert Consumer Portfolio Services-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Consumer Portfolio Services-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Consumer Portfolio Services-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Consumer Portfolio Services-Papier bei 3.84 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 260.417 Consumer Portfolio Services-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Consumer Portfolio Services-Aktie auf 9.42 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’453.13 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +145.31 Prozent.

Consumer Portfolio Services erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 203.24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch