NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 3 Jahren angefallen

Vor 3 Jahren wurde die Comtech Telecommunications-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Comtech Telecommunications-Papier bei 8.50 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hat, hat nun 11.765 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 15.65 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 01.10.2026 auf 1.33 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 84.35 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Comtech Telecommunications belief sich zuletzt auf 41.12 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch