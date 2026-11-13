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13.11.2026 16:01:59
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Comtech Telecommunications-Aktien gewesen.
Das Comtech Telecommunications-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Comtech Telecommunications-Papier bei 10.88 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 9.191 Comtech Telecommunications-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 12.11.2026 auf 1.21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11.12 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 88.88 Prozent abgenommen.
Der Marktwert von Comtech Telecommunications betrug jüngst 37.96 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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