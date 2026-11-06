NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde das Comtech Telecommunications-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 27.00 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hat, hat nun 370.370 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 437.04 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 05.11.2026 auf 1.18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 95.63 Prozent.

Alle Comtech Telecommunications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37.27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch