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06.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Comtech Telecommunications-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Vor 5 Jahren wurde das Comtech Telecommunications-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 27.00 USD. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hat, hat nun 370.370 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 437.04 USD, da sich der Wert eines Comtech Telecommunications-Papiers am 05.11.2026 auf 1.18 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 95.63 Prozent.
Alle Comtech Telecommunications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 37.27 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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