Comtech Telecommunications Aktie 920267 / US2058262096
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16.10.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Comtech Telecommunications-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comtech Telecommunications-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor stand das Comtech Telecommunications-Papier letztlich bei 10.75 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10’000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 930.233 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 1.45 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’348.84 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -86.51 Prozent.
Jüngst verzeichnete Comtech Telecommunications eine Marktkapitalisierung von 38.44 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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