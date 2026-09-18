NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Comtech Telecommunications von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Comtech Telecommunications-Papier an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Comtech Telecommunications-Aktie bei 13.19 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 75.815 Comtech Telecommunications-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 115.24 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 17.09.2026 auf 1.52 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 88.48 Prozent.

Alle Comtech Telecommunications-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 44.55 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch