Comtech Telecommunications Aktie 920267 / US2058262096
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14.08.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Wert Comtech Telecommunications-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comtech Telecommunications von vor 5 Jahren verloren
Vor Jahren Comtech Telecommunications-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Comtech Telecommunications-Papier via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Comtech Telecommunications-Aktie 26.46 USD wert. Wenn man vor 5 Jahren 10’000 USD in die Comtech Telecommunications-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 377.929 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 665.15 USD, da sich der Wert einer Comtech Telecommunications-Aktie am 13.08.2026 auf 1.76 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 93.35 Prozent vermindert.
Comtech Telecommunications wurde am Markt mit 52.29 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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