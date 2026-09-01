Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
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01.09.2026 10:02:33
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Investment in Compugen-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 5 Jahren wurde das Compugen-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Compugen-Papier bei 7.01 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Compugen-Aktie investiert, befänden sich nun 14.265 Compugen-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.08.2026 36.52 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.56 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 63.48 Prozent eingebüsst.
Der Compugen-Wert an der Börse wurde auf 246.14 Mio. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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