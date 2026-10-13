NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Compugen von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Compugen-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Compugen-Anteile an diesem Tag bei 2.24 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Compugen-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 44.643 Compugen-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 92.41 USD, da sich der Wert eines Compugen-Papiers am 12.10.2026 auf 2.07 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 7.59 Prozent abgenommen.

Compugen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 201.90 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch