NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte ein Compugen-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Compugen-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6.87 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 14.556 Compugen-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Compugen-Aktie auf 2.34 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 34.06 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 65.94 Prozent vermindert.

Compugen wurde jüngst mit einem Börsenwert von 227.79 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch