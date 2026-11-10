NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurden Compugen-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 1.67 USD. Wer vor 1 Jahr 1’000 USD in die Compugen-Aktie investiert hat, hat nun 598.802 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 09.11.2026 1’281.44 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 2.14 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 28.14 Prozent.

Compugen markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 185.80 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch