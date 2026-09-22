Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Compugen-Investmentbeispiel
|
22.09.2026 10:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compugen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Compugen-Aktie gebracht.
Das Compugen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0.98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Compugen-Aktie investierten, hätten nun 102.020 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Compugen-Anteile wären am 21.09.2026 248.42 USD wert, da der Schlussstand 2.44 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 148.42 Prozent vermehrt.
Compugen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 235.63 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Compugen Ltd.
|
10:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compugen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Börse New York: NASDAQ Composite fällt (finanzen.ch)
|
10.09.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite beginnt die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
08.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Compugen-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Compugen-Investment von vor 10 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
01.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Compugen von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Compugen Ltd.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Börsen in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.