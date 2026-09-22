NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Compugen-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das Compugen-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 0.98 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Compugen-Aktie investierten, hätten nun 102.020 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Compugen-Anteile wären am 21.09.2026 248.42 USD wert, da der Schlussstand 2.44 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 148.42 Prozent vermehrt.

Compugen erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 235.63 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch