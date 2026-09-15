Compugen Aktie 1117727 / IL0010852080
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15.09.2026 10:02:07
NASDAQ Composite Index-Wert Compugen-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Compugen von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Compugen-Aktien verdienen können.
Die Compugen-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 1.38 USD. Bei einem Compugen-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7’246.377 Compugen-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Compugen-Aktien wären am 14.09.2026 17’971.01 USD wert, da der Schlussstand 2.48 USD betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 79.71 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Compugen betrug jüngst 234.22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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