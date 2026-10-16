NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor 10 Jahren eingebracht

Am 16.10.2016 wurden Commercial Vehicle Group-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Commercial Vehicle Group-Papier letztlich bei 5.46 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Commercial Vehicle Group-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18.315 Commercial Vehicle Group-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 15.10.2026 auf 2.81 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51.47 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 48.53 Prozent.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 113.23 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch