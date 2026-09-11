NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Commercial Vehicle Group von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit dem Commercial Vehicle Group-Papier statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 9.02 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 110.865 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Commercial Vehicle Group-Aktie auf 3.09 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 342.57 USD wert. Mit einer Performance von -65.74 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Alle Commercial Vehicle Group-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 123.56 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch