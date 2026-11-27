Heute vor 3 Jahren wurden Commercial Vehicle Group-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 6.45 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Commercial Vehicle Group-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15.504 Commercial Vehicle Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers auf 3.11 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 48.22 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 51.78 Prozent.

Commercial Vehicle Group war somit zuletzt am Markt 125.96 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch