NASDAQ Composite Index-Wert Commercial Vehicle Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commercial Vehicle Group von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit der Commercial Vehicle Group-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1.65 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 60.606 Commercial Vehicle Group-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 24.09.2026 auf 3.01 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 182.42 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 82.42 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Commercial Vehicle Group einen Börsenwert von 123.27 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch