Commercial Vehicle Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Commercial Vehicle Group-Aktie bei 1.55 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6’451.613 Commercial Vehicle Group-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Commercial Vehicle Group-Papiers auf 3.33 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21’483.87 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 114.84 Prozent zugenommen.

Commercial Vehicle Group wurde am Markt mit 139.20 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch