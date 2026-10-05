NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 56.35 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 177.455 Commerce Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerce Bancshares-Papiers auf 55.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’809.70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1.90 Prozent.

Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 7.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch