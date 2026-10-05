Commerce Bancshares Aktie 919912 / US2005251036
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Rentabler Commerce Bancshares-Einstieg?
|
05.10.2026 16:02:15
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Commerce Bancshares eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 56.35 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 177.455 Commerce Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerce Bancshares-Papiers auf 55.28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’809.70 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -1.90 Prozent.
Der Börsenwert von Commerce Bancshares belief sich jüngst auf 7.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Commerce Bancshares Inc.
Analysen zu Commerce Bancshares Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.