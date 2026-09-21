Commerce Bancshares Aktie 919912 / US2005251036
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21.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Commerce Bancshares-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 5 Jahren wurden Commerce Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 51.74 USD wert. Bei einem Commerce Bancshares-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.933 Commerce Bancshares-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 110.35 USD, da sich der Wert einer Commerce Bancshares-Aktie am 18.09.2026 auf 57.09 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.35 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 8.18 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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