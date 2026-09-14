NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Commerce Bancshares-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 41.60 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 240.371 Commerce Bancshares-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 58.25 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14’001.59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +40.02 Prozent.

Jüngst verzeichnete Commerce Bancshares eine Marktkapitalisierung von 8.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch