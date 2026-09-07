NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Die Commerce Bancshares-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Commerce Bancshares-Anteile bei 57.70 USD. Wenn man vor 1 Jahr 1’000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17.332 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.09.2026 gerechnet (58.37 USD), wäre die Investition nun 1’011.61 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 1.16 Prozent vermehrt.

Commerce Bancshares markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 8.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch