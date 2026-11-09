NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Commerce Bancshares-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 39.49 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 25.320 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 06.11.2026 1’393.61 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55.04 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 39.36 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares bezifferte sich zuletzt auf 7.81 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch