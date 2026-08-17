NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das Commerce Bancshares-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 43.68 USD. Wer vor 3 Jahren 1’000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hat, hat nun 22.892 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 1’379.67 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60.27 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 37.97 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Commerce Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 8.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch