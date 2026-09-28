Commerce Bancshares Aktie 919912 / US2005251036
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|Rentable Commerce Bancshares-Investition?
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28.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerce Bancshares von vor 10 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Commerce Bancshares eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren wurden Commerce Bancshares-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Commerce Bancshares-Anteile an diesem Tag 30.20 USD wert. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33.114 Commerce Bancshares-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Commerce Bancshares-Aktie auf 56.44 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’868.97 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 86.90 Prozent angewachsen.
Commerce Bancshares erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8.08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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