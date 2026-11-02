NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Commerce Bancshares-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 50.12 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.995 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Commerce Bancshares-Papiers auf 55.06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 109.85 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 9.85 Prozent gesteigert.

Commerce Bancshares wurde am Markt mit 7.83 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch