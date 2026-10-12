NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerce Bancshares-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Commerce Bancshares-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 41.19 USD. Bei einem Investment von 100 USD in Commerce Bancshares-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.428 Commerce Bancshares-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 132.05 USD, da sich der Wert einer Commerce Bancshares-Aktie am 09.10.2026 auf 54.39 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +32.05 Prozent.

Commerce Bancshares wurde am Markt mit 7.78 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch