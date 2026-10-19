NASDAQ Composite Index-Wert Commerce Bancshares-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Commerce Bancshares von vor 5 Jahren gelohnt?

Die Commerce Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 55.93 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1’000 USD in die Commerce Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 17.880 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 16.10.2026 auf 55.69 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 995.74 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 0.43 Prozent eingebüsst.

Die Marktkapitalisierung von Commerce Bancshares belief sich zuletzt auf 7.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch