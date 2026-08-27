Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
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27.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor 5 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Comcast-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Comcast-Papier via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Comcast-Aktie an diesem Tag 55.77 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Comcast-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 179.318 Comcast-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 26.08.2026 auf 27.20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’877.45 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 51.23 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Comcast bezifferte sich zuletzt auf 96.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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