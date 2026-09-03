NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Comcast von vor 10 Jahren angefallen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 31.06 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Comcast-Aktie investierten, hätten nun 3.220 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 02.09.2026 86.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 26.81 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13.67 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 93.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch