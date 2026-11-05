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05.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Comcast von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Comcast gewesen.
Vor 1 Jahr wurden Comcast-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Comcast-Aktie bei 26.23 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.812 Comcast-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 94.74 USD, da sich der Wert eines Comcast-Anteils am 04.11.2026 auf 24.85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 5.26 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Comcast bezifferte sich zuletzt auf 83.90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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