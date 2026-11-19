Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Comcast-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 48.73 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die Comcast-Aktie investiert hätte, hätte er nun 205.192 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.11.2026 5’179.03 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 25.24 USD belief. Aus 10’000 USD wurden somit 5’179.03 USD, was einer negativen Performance von 48.21 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Comcast eine Marktkapitalisierung von 90.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch