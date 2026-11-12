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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel Verlust hätte eine Comcast-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Comcast-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurden Comcast-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 39.35 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 25.415 Comcast-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 25.02 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 635.89 USD wert. Das entspricht einem Minus von 36.41 Prozent.
Der Marktwert von Comcast betrug jüngst 87.85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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