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Comcast-Performance 15.10.2026 16:02:25

NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Comcast-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Comcast
18.06 CHF 3.52%
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Heute vor 3 Jahren wurde die Comcast-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 41.13 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Comcast-Aktie investierten, hätten nun 2.431 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Comcast-Aktie auf 21.05 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51.18 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 48.82 Prozent verkleinert.

Insgesamt war Comcast zuletzt 74.19 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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