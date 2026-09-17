NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 3 Jahren verloren

Das Comcast-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Comcast-Papier 42.57 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 234.925 Comcast-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.09.2026 5’574.77 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 23.73 USD belief. Die Abnahme von 10’000 USD zu 5’574.77 USD entspricht einer negativen Performance von 44.25 Prozent.

Comcast markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 86.70 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch