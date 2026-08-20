NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comcast-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 42.96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23.277 Comcast-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 618.93 USD, da sich der Wert eines Comcast-Papiers am 19.08.2026 auf 26.59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38.11 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Comcast zuletzt 92.92 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch