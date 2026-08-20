Comcast Aktie 1508590 / US20030N1019
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Comcast-Performance
|
20.08.2026 16:02:37
NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 3 Jahren verloren
Vor Jahren Comcast-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Comcast-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 42.96 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 23.277 Comcast-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 618.93 USD, da sich der Wert eines Comcast-Papiers am 19.08.2026 auf 26.59 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 38.11 Prozent abgenommen.
Insgesamt war Comcast zuletzt 92.92 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comcast Corp. (Class A)
|
16:02
|NASDAQ Composite Index-Wert Comcast-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Comcast von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 schwächelt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Comcast Corp. (Class A)
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst tiefer -- DAX letztlich unter 26'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Auch der deutsche Leitindex fiel zurück. An den Börsen in Fernost waren am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.