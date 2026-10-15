NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren bedeutet

Am 15.10.2016 wurde die Columbia Sportswear-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 59.99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.667 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96.18 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 14.10.2026 auf 57.70 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 3.82 Prozent gleich.

Alle Columbia Sportswear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch