Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066
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15.10.2026 16:02:25
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Columbia Sportswear-Aktien gewesen.
Am 15.10.2016 wurde die Columbia Sportswear-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 59.99 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Columbia Sportswear-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.667 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 96.18 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Anteils am 14.10.2026 auf 57.70 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 3.82 Prozent gleich.
Alle Columbia Sportswear-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2.92 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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