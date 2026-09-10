NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Verlust hätte ein Columbia Sportswear-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurden Columbia Sportswear-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Columbia Sportswear-Anteile betrug an diesem Tag 102.73 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in das Columbia Sportswear-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9.734 Columbia Sportswear-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 545.70 USD, da sich der Wert eines Columbia Sportswear-Papiers am 09.09.2026 auf 56.06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 45.43 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Columbia Sportswear betrug jüngst 2.95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch