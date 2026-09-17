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Columbia Sportswear Aktie 873173 / US1985161066

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Columbia Sportswear-Investition 17.09.2026 16:02:20

NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Columbia Sportswear-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren Columbia Sportswear-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Columbia Sportswear
47.01 CHF -0.19%
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Das Columbia Sportswear-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 53.77 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Columbia Sportswear-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 185.977 Columbia Sportswear-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 57.09 USD gerechnet, wäre die Investition nun 10’617.44 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.17 Prozent vermehrt.

Columbia Sportswear wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.89 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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