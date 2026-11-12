NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren eingefahren

Am 12.11.2016 wurden Columbia Sportswear-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58.88 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16.984 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 72.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’226.05 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’226.05 USD entspricht einer Performance von +22.61 Prozent.

Columbia Sportswear erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch