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12.11.2026 16:02:18
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Sportswear-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Sportswear von vor 10 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Columbia Sportswear-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Am 12.11.2016 wurden Columbia Sportswear-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Columbia Sportswear-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 58.88 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Columbia Sportswear-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16.984 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Sportswear-Aktie auf 72.19 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’226.05 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’226.05 USD entspricht einer Performance von +22.61 Prozent.
Columbia Sportswear erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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