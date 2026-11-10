NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor 5 Jahren eingebracht

Columbia Banking System-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 36.42 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Columbia Banking System-Aktie investiert hat, hat nun 2.746 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 85.12 USD, da sich der Wert eines Columbia Banking System-Anteils am 09.11.2026 auf 31.00 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14.88 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Columbia Banking System eine Börsenbewertung in Höhe von 8.38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch