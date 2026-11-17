Heute vor 10 Jahren wurden Trades Columbia Banking System-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38.67 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Columbia Banking System-Aktie investierten, hätten nun 25.860 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Columbia Banking System-Papiere wären am 16.11.2026 789.50 USD wert, da der Schlussstand 30.53 USD betrug. Damit hätte sich das Investment um 21.05 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Columbia Banking System eine Börsenbewertung in Höhe von 8.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch