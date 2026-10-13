NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren gekostet

Am 13.10.2021 wurden Columbia Banking System-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 34.42 USD. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, befänden sich nun 290.529 Columbia Banking System-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 12.10.2026 auf 28.51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8’282.98 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 17.17 Prozent.

Der Marktwert von Columbia Banking System betrug jüngst 8.03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch