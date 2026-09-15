NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 5 Jahren gekostet

Am 15.09.2021 wurde die Columbia Banking System-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Columbia Banking System-Aktie an diesem Tag 33.38 USD wert. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Columbia Banking System-Aktie investiert, befänden sich nun 29.958 Columbia Banking System-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.09.2026 gerechnet (30.11 USD), wäre das Investment nun 902.04 USD wert. Die Abnahme von 1’000 USD zu 902.04 USD entspricht einer negativen Performance von 9.80 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8.54 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch