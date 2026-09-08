NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Columbia Banking System-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20.37 USD. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.909 Columbia Banking System-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie auf 30.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151.20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 51.20 Prozent vermehrt.

Am Markt war Columbia Banking System jüngst 8.71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch