Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026
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|Lukrative Columbia Banking System-Investition?
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08.09.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Columbia Banking System-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Columbia Banking System-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 20.37 USD. Bei einem Columbia Banking System-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4.909 Columbia Banking System-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Columbia Banking System-Aktie auf 30.80 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 151.20 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 51.20 Prozent vermehrt.
Am Markt war Columbia Banking System jüngst 8.71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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