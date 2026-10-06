NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Columbia Banking System von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Columbia Banking System-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Columbia Banking System-Aktie an diesem Tag bei 19.87 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Columbia Banking System-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 50.327 Columbia Banking System-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 28.84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’451.43 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 45.14 Prozent.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8.17 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch