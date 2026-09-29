Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’959 0.1%  SPI 19’783 0.1%  Dow 51’316 -0.3%  DAX 25’527 0.6%  Euro 0.9459 0.0%  EStoxx50 6’346 0.7%  Gold 4’173 1.4%  Bitcoin 69’961 0.7%  Dollar 0.8336 0.2%  Öl 104.1 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Lindt1057075Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Overweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Siemens-Aktie
Adecco-Aktie im Minus:Tochter Akkodis kooperiert bei KI-Dokumentation mit Biolevate
Novartis-Aktie in Rot: Biomedical nutzt künftig Forschungsdaten von US-CAS
UniCredit-Aktie profitiert: Machtübernahme bei Commerzbank könnte früher kommen
Julius-Bär-Aktie dreht auf: Finma schliesst Untersuchung zur Signa-Pleite ab - Aktienrückkauf geplant
Suche...

Columbia Banking System Aktie 768354 / US1972361026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Columbia Banking System-Investmentbeispiel 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Columbia Banking System-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Columbia Banking System
24.06 CHF -0.80%
Kaufen Verkaufen

Am 29.09.2025 wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Columbia Banking System-Aktie bei 25.66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.898 Columbia Banking System-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 29.06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.27 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 113.27 USD entspricht einer Performance von +13.27 Prozent.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie

Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Columbia Banking System Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten