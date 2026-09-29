NASDAQ Composite Index-Wert Columbia Banking System-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Columbia Banking System von vor einem Jahr eingebracht

Am 29.09.2025 wurden Columbia Banking System-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Columbia Banking System-Aktie bei 25.66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 3.898 Columbia Banking System-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 28.09.2026 auf 29.06 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 113.27 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 113.27 USD entspricht einer Performance von +13.27 Prozent.

Der Börsenwert von Columbia Banking System belief sich zuletzt auf 8.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch