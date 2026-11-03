NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde das Cognex-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Cognex-Anteile bei 41.70 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.398 Cognex-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.11.2026 gerechnet (56.41 USD), wäre die Investition nun 135.28 USD wert. Mit einer Performance von +35.28 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Cognex belief sich jüngst auf 9.44 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch