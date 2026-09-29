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Hochrechnung 29.09.2026 16:02:21

NASDAQ Composite Index-Wert Cognex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Cognex von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Cognex-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Cognex
49.03 CHF 1.20%
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Am 29.09.2016 wurden Cognex-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26.33 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Cognex-Papier investiert hätte, befänden sich nun 37.987 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.09.2026 gerechnet (58.75 USD), wäre die Investition nun 2’231.72 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 123.17 Prozent vermehrt.

Der Marktwert von Cognex betrug jüngst 9.85 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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